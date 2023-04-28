Промоутер Фьюри отреагировал на сообщение Руиса о его бое с Тайсоном

Фрэнк Уоррен, промоутер британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, заявил, что сообщение о поединке его клиента с американцем мексиканского происхождения Энди Руисом не соответствует действительности. Об этом он рассказал в интервью Boxing News после того, как Руис сделал репост сообщения, в котором говорилось, что его бой с Фьюри состоится 22 июля.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Руис в последнем поединке одолел представителя Кубы Луиса Ортиса.

Британский боксёр Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: