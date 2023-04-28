Сехудо назвал двух соперников, с которыми хочет провести бой после победы над Стерлингом
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что после поединка с соотечественником Алджамейном Стерлингом хотел бы сразиться ещё с одним американцем Шоном О'Мэлли, а также с австралийцем Александром Волкановски.
«Стерлинг, твоё время проходит. 6 мая не за горами. Приготовь свои стринги, приготовь милое платьице, потому что я просто вынесу тебя. А потом я приду за Рональдом Метдональдом. Так и будет! Шон О'Мэлли будет следующим. А после будет главная цель. Я займусь Волкановски. Я уважаю то, чего он достиг. Но он помешает мне войти в историю. Я Трипл Си и хочу стать C4», — сказал Сехудо на канале ESPN MMA в YouTube.
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