Взвешивание RCC Hard: Стхански легче Барреры, Кратос тяжелее Фролича и другие результаты

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RCC начинает новый этап в развитии. Завтра, 29 апреля, в Екатеринбурге пройдёт первый турнир по кулачным поединкам RCC Hard. Фанаты смогут посмотреть 15 жёстких поединков, а ведущим будет Магомед Исмаилов.

Сегодня в Академии РМК состоялись дуэли взглядов, а также прошла церемония взвешивания.

1-я пара, 3 р. по 2 мин., 63 кг | Кулачный бой

63,35 кг | Морозов «Фрост» Эдуард (1-0)

62,85 кг | Цитцер Марк (2-2)

2-я пара, 3 р. по 2 мин., 70 кг | Кулачный бой

70,5 кг | Щупов «Король Джунглей» Артём (2-0)

68,25 кг | Янович «Самурай» Михаил (6-0)

3-я пара, 3 р. по 2 мин., 72 кг | Кулачный бой

72,9 кг | Махмадсафаров «Шейх» Наимджон (1-1)

72,7 кг | Мещеркин «Бешеный Бык» Вячеслав (3-0)

4-я пара, 3 р. по 2 мин., до 85 кг | Кулачный бой

85,45 кг | Савин Дмитрий (4-1)

Зубков Vas War Василий (0-1-1)

5-я пара, 3 р. по 2 мин., до 77 кг | Кулачный бой

77 кг | Тюстюбаев «Кипяток» Денис (4-1)

76,3 кг | Ресенчук Глеб (дебют)

6-я пара, 3 р. по 2 мин., до 77 кг | Кулачный бой

76,95 кг | Степанов «Машина Киокушина» Константин (4-1)

Матвеев «Француз» Евгений (2-3)

7-я пара, 3 р. по 2 мин., до 65 кг | Кулачный бой

64,2 кг |Великдус «Жёсткий» Александр (4-1)

64,6 кг | Чехонадских «Хулиган» Владимир (4-2)

8-я пара, 3 р. по 2 мин., до 95 кг | Кулачный бой

92,55 кг | Усубов Микаил (дебют)

95 кг | Скобенко Герман (2-1-1)

9-я пара, 3 р. по 2 мин., до 95 кг | Кулачный бой

91,5 кг | Деревянко «Череп» Александр (2-1)

94,8 кг | Зарипов Адель (дебют)

10-я пара, 3 р. по 2 мин., до 85 кг | Кулачный бой

87,85 кг | Ларкин «Ларчик» Александр (2-0)

87,85 кг | Мясников «Русский Молот» Валерий (дебют)

11-я пара, 3 р. по 2 мин., до 77 кг | Кулачный бой

79,7 кг | Махмуродов Файзали (3-2)

79,85 кг | Сульгин Максим (дебют)

12-я пара, 3 р. по 2 мин., до 100 кг | Кулачный бой

99,6 кг | Фомичёв «Фомич» Олег (4-0)

99,65 кг | Багужаев «Дибазавар» Ахмед (1-0)

13-я пара, 3 р. по 2 мин., до 60 кг | Кулачный бой

54,8 кг | Кузнецов «Армата» Никита (дебют)

59,88 кг | Салбырын Чингис Хан (4-0)

14-я пара, 3 р. по 2 мин., 93 кг | Кулачный бой

92,95 кг | Кельбиханов «Стхански» Дауд (10-1)

93,2 кг | Колобегов «Баррера» Михаил (дебют)

15-я пара, 5 р. по 2 мин., 85 кг | Кулачный бой

85,35 кг | Калинин «Кратос» Сергей (3-2)

85,2 кг | Кристиан Urso Фролич (дебют)