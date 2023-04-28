Взвешивание RCC Hard: Стхански легче Барреры, Кратос тяжелее Фролича и другие результаты

RCC начинает новый этап в развитии. Завтра, 29 апреля, в Екатеринбурге пройдёт первый турнир по кулачным поединкам RCC Hard. Фанаты смогут посмотреть 15 жёстких поединков, а ведущим будет Магомед Исмаилов.
Сегодня в Академии РМК состоялись дуэли взглядов, а также прошла церемония взвешивания.
1-я пара, 3 р. по 2 мин., 63 кг | Кулачный бой
63,35 кг | Морозов «Фрост» Эдуард (1-0)
62,85 кг | Цитцер Марк (2-2)
2-я пара, 3 р. по 2 мин., 70 кг | Кулачный бой
70,5 кг | Щупов «Король Джунглей» Артём (2-0)
68,25 кг | Янович «Самурай» Михаил (6-0)
3-я пара, 3 р. по 2 мин., 72 кг | Кулачный бой
72,9 кг | Махмадсафаров «Шейх» Наимджон (1-1)
72,7 кг | Мещеркин «Бешеный Бык» Вячеслав (3-0)
4-я пара, 3 р. по 2 мин., до 85 кг | Кулачный бой
85,45 кг | Савин Дмитрий (4-1)
Зубков Vas War Василий (0-1-1)
5-я пара, 3 р. по 2 мин., до 77 кг | Кулачный бой
77 кг | Тюстюбаев «Кипяток» Денис (4-1)
76,3 кг | Ресенчук Глеб (дебют)
6-я пара, 3 р. по 2 мин., до 77 кг | Кулачный бой
76,95 кг | Степанов «Машина Киокушина» Константин (4-1)
Матвеев «Француз» Евгений (2-3)
7-я пара, 3 р. по 2 мин., до 65 кг | Кулачный бой
64,2 кг |Великдус «Жёсткий» Александр (4-1)
64,6 кг | Чехонадских «Хулиган» Владимир (4-2)
8-я пара, 3 р. по 2 мин., до 95 кг | Кулачный бой
92,55 кг | Усубов Микаил (дебют)
95 кг | Скобенко Герман (2-1-1)
9-я пара, 3 р. по 2 мин., до 95 кг | Кулачный бой
91,5 кг | Деревянко «Череп» Александр (2-1)
94,8 кг | Зарипов Адель (дебют)
10-я пара, 3 р. по 2 мин., до 85 кг | Кулачный бой
87,85 кг | Ларкин «Ларчик» Александр (2-0)
87,85 кг | Мясников «Русский Молот» Валерий (дебют)
11-я пара, 3 р. по 2 мин., до 77 кг | Кулачный бой
79,7 кг | Махмуродов Файзали (3-2)
79,85 кг | Сульгин Максим (дебют)
12-я пара, 3 р. по 2 мин., до 100 кг | Кулачный бой
99,6 кг | Фомичёв «Фомич» Олег (4-0)
99,65 кг | Багужаев «Дибазавар» Ахмед (1-0)
13-я пара, 3 р. по 2 мин., до 60 кг | Кулачный бой
54,8 кг | Кузнецов «Армата» Никита (дебют)
59,88 кг | Салбырын Чингис Хан (4-0)
14-я пара, 3 р. по 2 мин., 93 кг | Кулачный бой
92,95 кг | Кельбиханов «Стхански» Дауд (10-1)
93,2 кг | Колобегов «Баррера» Михаил (дебют)
15-я пара, 5 р. по 2 мин., 85 кг | Кулачный бой
85,35 кг | Калинин «Кратос» Сергей (3-2)
85,2 кг | Кристиан Urso Фролич (дебют)
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