Джо Роган: если Фьюри останется в комнате с Джоном Джонсом, то он оттуда не выйдет

Известный комментатор UFC Джо Роган заявил, что у непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри нет шансов в потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Разве кто-то думает, что Фьюри выиграет у Джонса? Никто так не считает, включая самого Тайсона. Хотите поговорить о том, кто самый опасный человек на планете? Если Джонс и Фьюри окажутся в одной комнате, поставлю все фишки на чёрное. Тайсон Фьюри — потрясающий боксёр, но у него в таком случае нет шансов выйти из той комнаты. Ноль шансов», — сказал Роган в своём подкасте.

Джон Джонс последний поединок провёл в марте этого года с Сирилем Ганом и выиграл удушающим приёмом, став новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Тайсон Фьюри в декабре прошлого года выиграл техническим нокаутом у Дерека Чисоры.