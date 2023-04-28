Сехудо — Волкановски: следи за поясом, потому что скоро он будет моим

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обозначил намерения завоевать чемпионский пояс в полулёгком весе.

Сейчас чемпионом в полулёгком дивизионе является австралиец Алекс Волкановски. На турнире UFC 290 ему предстоит защищать титул в поединке с Яиром Родригесом.

«Да, я ниже тебя, но я быстрее, я опытнее. Когда придёт время, ты сам всё увидишь. Познакомишься с новой версией меня. У меня есть всё, чтобы тебя победить. Продолжай побеждать и внимательнее следи за поясом, потому что скоро он станет моим», — приводит слова Сехудо ESPN.

Генри Сехудо вернётся в октагон спустя три года на турнире UFC 288, который пройдёт 6 мая. Его соперником станет действующий чемпион легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг.