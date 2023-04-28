Мурат Гассиев сообщил, что планирует получить американскую визу

Российский боксёр Мурат Гассиев сообщил, что вместе со своей командой сейчас активно занимается оформлением американской визы.

Напомним, не так давно Гассиев получил армянское гражданство.

«Мы активно занимаемся вопросом по получению американской визы. Думаю, на этой неделе будет сдвиг. В течение месяца уеду в Америку и буду готовиться. И будут совершенно другие поединки. Поеду к Абелю Санчесу? С ним я постоянно веду переписку. Но так получилось, что на 90% он завязал как тренер, продал свой зал. Будем думать и искать новый зал», — приводит слова Гассиева «Матч ТВ».

Мурат Гассиев в последнем поединке досрочно выиграл у американца Майка Балогуна. Всего у 29-летнего россиянина 30 побед при одном поражении в профессиональном ринге.