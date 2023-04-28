Ирина Алексеева провалила взвешивание перед дебютным поединком в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева провалила взвешивание перед своим дебютом в американском промоушене UFC.

Алексеева дебютирует на турнире UFC Fight Night 223, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь на 30 апреля. Соперницей россиянки станет представительница Швейцарии Штефани Эггер.

Девушки прошли официальную процедуру взвешивания. Алексеева показала вес 63,5 килограмма, превысив лимит на 1,81 килограмма. Вес Штефани Эггер — 61,23 килограмма.

Ирине Алексеевой 32 года. Россиянка дебютировала в MMA в марте 2019 года и провела за карьеру пять боёв, в одном из них потерпев поражение. В своём последнем бою на турнире Bellator 269 Алексеева победила единогласным судейским решением француженку Стефани Лило Пейдж.