Камару Усман: ощущение, что люди расстроились из-за моего поражения Эдвардсу больше меня

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман признался, что по-прежнему получает удовольствие от тренировок.

«Такое ощущение, что люди расстроились из-за моего поражения Леону Эдвардсу больше, чем я сам. Они были подавлены, но я знаю, что именно я — лучший средневес. Сейчас я снова люблю ММА, чувствую себя сильнее и получаю удовольствие от тренировок. Мне нравилась моя жизнь до чемпионства. Я садился в машину, мы просто ехали с дочерью в магазине. Когда ты чемпион, то у тебя интервью, нужно сняться в ролике, съездить в Лос-Анджелес. Иногда я по три недели не видел семьи», — цитирует Усмана MMA News.

В августе прошлого Камару Усман проиграл Леону Эдвардсу нокаутом и утратил пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В марте бойцы провели реванш, и победа вновь осталась за Эдвардсом.