Делла Маддалена: я думаю, что побью Шавката Рахмонова

Австралийский боец смешанных единоборств Джек Делла Маддалена выразил желание провести поединок с непобеждённым казахстанским полусредневесом Шавкатом Рахмоновым.

«Почему я уже несколько раз бросал Рахмонову вызов? Он тот, кто мне нужен. Он молод, и я решил, что в этом поединке есть смысл. Ребята из топ-5 не очень хотят драться друг с другом, они все надеются на титульный бой. И у меня есть ощущение, что я обязательно подерусь с Рахмоновым, и, думаю, побью его.

У него был крутой бой с Джеффом Нилом. Шавкат особо не защищается, так что я попаду по нему. Нил выглядел неплохо на его фоне. Раньше у Рахмонова была некая загадочность, он казался непобедимым, но теперь, я думаю, этого нет», — сказал Маддалена в интервью YouTube-каналу B-Team Jiu Jitsu.

Делла Маддалена провёл четыре боя в UFC и выиграл все в первом раунде.