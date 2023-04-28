Делла Маддалена: я думаю, что побью Шавката Рахмонова

Австралийский боец смешанных единоборств Джек Делла Маддалена выразил желание провести поединок с непобеждённым казахстанским полусредневесом Шавкатом Рахмоновым.
«Почему я уже несколько раз бросал Рахмонову вызов? Он тот, кто мне нужен. Он молод, и я решил, что в этом поединке есть смысл. Ребята из топ-5 не очень хотят драться друг с другом, они все надеются на титульный бой. И у меня есть ощущение, что я обязательно подерусь с Рахмоновым, и, думаю, побью его.
У него был крутой бой с Джеффом Нилом. Шавкат особо не защищается, так что я попаду по нему. Нил выглядел неплохо на его фоне. Раньше у Рахмонова была некая загадочность, он казался непобедимым, но теперь, я думаю, этого нет», — сказал Маддалена в интервью YouTube-каналу B-Team Jiu Jitsu.
Делла Маддалена провёл четыре боя в UFC и выиграл все в первом раунде.
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