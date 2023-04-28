Адесанья: буду бить Дю Плесси, пока он не почернеет от синяков

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья в очередной раз заявил о желании подраться с представителем ЮАР Дрикусом Дю Плесси.
«Я хочу проучить его по полной, за то, что он пытался зародить сомнения из-за происхождения. Я не спорил о том, африканец ли он. Но кто он такой, чтобы указывать мне на происхождение? Продукт колонизации будет указывать мне моё место? Я не принижал его африканские корни. Хотел бы подраться с Дрикусом в ЮАР, но этого не случится. Мне не нравится, что он создаёт эти раздоры. Я закопаю его, замучаю в клетке. Буду бить его до тех пор, пока он не почернеет от синяков», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.
В июле Дрикус Дю Плесси проведёт претендентский бой с Робертом Уиттакером. Победитель встретится в титульном поединке с Исраэлем Адесаньей.
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