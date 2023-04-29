Энтони Смит: в полутяжёлом весе Алекс Перейра станет просто ещё одним бойцом
Поделиться
Американский боец UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит поделился мнением о переходе экс-чемпиона промоушена в среднем весе Алекса Перейры в дивизион.
«Теперь Алекс стал просто ещё одним бойцом в дивизионе. Думаю, у него будут проблемы. Он выглядит как монстр в среднем весе, но если сравнить его с Александаром Ракичем, то он будет маленьким. В топ-7 он уже точно не будет выделяться габаритами. Блахович, Анкалаев, Прохазка, Хилл — большие ребята, Ракич вообще гигант. В среднем весе у Перейры было преимущество в габаритах.
На мой взгляд, Алекс хорош в стойке. Но в полутяжёлом весе есть ещё и борцы. Анкалаев легко его завалит. Но я бы предпочёл увидеть бой Перейры с Ракичем», — приводит слова Смита BJPenn.
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
00:40
- 28 апреля 2023
-
23:54
-
22:58
-
22:20
-
21:21
-
20:52
-
20:11
-
19:34
-
19:09
-
18:38
-
17:23
-
16:59
-
16:54
-
16:08
-
15:40
-
14:52
-
14:41
-
13:51
-
13:18
-
12:38
-
12:12
-
11:35
-
11:12
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:50
-
09:19
-
02:02
-
00:53
- 27 апреля 2023
-
23:56
-
23:54
-
23:28
-
22:39
-
21:49
Партнерский контент