Энтони Смит: в полутяжёлом весе Алекс Перейра станет просто ещё одним бойцом

Американский боец UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит поделился мнением о переходе экс-чемпиона промоушена в среднем весе Алекса Перейры в дивизион.

«Теперь Алекс стал просто ещё одним бойцом в дивизионе. Думаю, у него будут проблемы. Он выглядит как монстр в среднем весе, но если сравнить его с Александаром Ракичем, то он будет маленьким. В топ-7 он уже точно не будет выделяться габаритами. Блахович, Анкалаев, Прохазка, Хилл — большие ребята, Ракич вообще гигант. В среднем весе у Перейры было преимущество в габаритах.

На мой взгляд, Алекс хорош в стойке. Но в полутяжёлом весе есть ещё и борцы. Анкалаев легко его завалит. Но я бы предпочёл увидеть бой Перейры с Ракичем», — приводит слова Смита BJPenn.