Адесанья: если Перейра не научил своих детей уважению, я это сделаю сам
Поделиться
Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал свои издевательства над сыном Алекса Перейры.
После поединка, в котором Адесанья нокаутировал Перейру и вернул чемпионский пояс, он изобразил перед сыном бразильца нокаут, тем самым отомстив ему за такой же жест, который мальчик сделал семь лет назад.
«Все говорят «Он всего лишь ребёнок». Ну и что? Если бы у меня был сын и он начал такое изображать перед Перейрой, я бы заставил его немедленно извиниться. Если Алекс не собирается учить детей уважению, я это сделаю. Так что считаю, что оказал услугу Перейре и этому парню. Теперь у него есть жизненный урок, и он больше так никогда не поступит», — приводит слова Адесаньи MMA News.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
10:39
-
09:56
-
09:46
-
00:40
- 28 апреля 2023
-
23:54
-
22:58
-
22:20
-
21:21
-
20:52
-
20:11
-
19:34
-
19:09
-
18:38
-
17:23
-
16:59
-
16:54
-
16:08
-
15:40
-
14:52
-
14:41
-
13:51
-
13:18
-
12:38
-
12:12
-
11:35
-
11:12
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:50
-
09:19
-
02:02
-
00:53
- 27 апреля 2023
-
23:56
-
23:54
Партнерский контент