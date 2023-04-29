Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья: если Перейра не научил своих детей уважению, я это сделаю сам

Адесанья: если Перейра не научил своих детей уважению, я это сделаю сам
Комментарии

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал свои издевательства над сыном Алекса Перейры.

После поединка, в котором Адесанья нокаутировал Перейру и вернул чемпионский пояс, он изобразил перед сыном бразильца нокаут, тем самым отомстив ему за такой же жест, который мальчик сделал семь лет назад.

«Все говорят «Он всего лишь ребёнок». Ну и что? Если бы у меня был сын и он начал такое изображать перед Перейрой, я бы заставил его немедленно извиниться. Если Алекс не собирается учить детей уважению, я это сделаю. Так что считаю, что оказал услугу Перейре и этому парню. Теперь у него есть жизненный урок, и он больше так никогда не поступит», — приводит слова Адесаньи MMA News.

Материалы по теме
«Я благодарен за то, что он победил меня». Адесанья обратился к Перейре после реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023