Адесанья: если Перейра не научил своих детей уважению, я это сделаю сам

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал свои издевательства над сыном Алекса Перейры.

После поединка, в котором Адесанья нокаутировал Перейру и вернул чемпионский пояс, он изобразил перед сыном бразильца нокаут, тем самым отомстив ему за такой же жест, который мальчик сделал семь лет назад.

«Все говорят «Он всего лишь ребёнок». Ну и что? Если бы у меня был сын и он начал такое изображать перед Перейрой, я бы заставил его немедленно извиниться. Если Алекс не собирается учить детей уважению, я это сделаю. Так что считаю, что оказал услугу Перейре и этому парню. Теперь у него есть жизненный урок, и он больше так никогда не поступит», — приводит слова Адесаньи MMA News.