Мокаев вызвался заменить Дейвисона Фигейреду в бою с Манелом Капе на UFC 290

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, бросил вызов португальцу Манелу Капе, который ранее лишился соперника.

Капе должен был провести бой с Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 290 в июле, однако экс-чемпион не был допущен к участию в боях врачами. У бразильца проблема с глазом и по-прежнему действует медицинское отстранение после последнего поединка с Брэндоном Морено.

«Манел Капе выбирает себя соперником уровня Дейвисона Фигейреду, который даже не в состоянии сделать вес. Или Алекса Переса, который за последние два года 13 раз сливался с боёв. Чего ты ждёшь? Я готов, парень», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Мухаммад Мокаев провёл десять поединков в профессиональных смешанных единоборствах и выиграл все.