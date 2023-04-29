Мокаев вызвался заменить Дейвисона Фигейреду в бою с Манелом Капе на UFC 290

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, бросил вызов португальцу Манелу Капе, который ранее лишился соперника.
Капе должен был провести бой с Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 290 в июле, однако экс-чемпион не был допущен к участию в боях врачами. У бразильца проблема с глазом и по-прежнему действует медицинское отстранение после последнего поединка с Брэндоном Морено.
«Манел Капе выбирает себя соперником уровня Дейвисона Фигейреду, который даже не в состоянии сделать вес. Или Алекса Переса, который за последние два года 13 раз сливался с боёв. Чего ты ждёшь? Я готов, парень», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.
Мухаммад Мокаев провёл десять поединков в профессиональных смешанных единоборствах и выиграл все.
- 29 апреля 2023
-
10:39
-
09:56
-
09:46
-
00:40
- 28 апреля 2023
-
23:54
-
22:58
-
22:20
-
21:21
-
20:52
-
20:11
-
19:34
-
19:09
-
18:38
-
17:23
-
16:59
-
16:54
-
16:08
-
15:40
-
14:52
-
14:41
-
13:51
-
13:18
-
12:38
-
12:12
-
11:35
-
11:12
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:50
-
09:19
-
02:02
-
00:53
- 27 апреля 2023
-
23:56
-
23:54