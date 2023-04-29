Манел Капе ответил на вызов Мокаева, назвав его «фейковым дагестанцем»

Португальский боец смешанных единоборств Манел Капе, выступающий в наилегчайшем весе UFC, отреагировал на вызов Мухаммада Мокаева, который выразил желание провести бой в июле на турнире UFC 290.

Капе лишился соперника, так как экс-чемпион дивизиона Дейвисон Фигейреду не был допущен до участия врачами, после чего Мокаев бросил вызов португальцу, обвинив его в том, что тот подбирает себе соперников, которые не могут сделать вес.

«Если я увижу тебя в Лас-Вегасе, то дам пощёчину, ты фейковый дагестанец», — написал Мапе в ответ.

«Ты из Анголы, но выступаешь под флагом Португалии. Закрой рот, фальшивый португалец», — отреагировал Мокаев.

Манел Капе идёт на серии из трёх побед в UFC. Мокаев, в свою очередь, выиграл все десять поединков в профессиональных смешанных единоборствах.