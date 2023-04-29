Шлеменко: в каком бы состоянии ни был Александр Емельяненко, он опасен

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке Александра Емельяненко с блогером и представителем поп-ММА Евгением Ершовым.
Поединок должен пройти 26 мая в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Кто бы ни был, в каком бы состоянии Александр Емельяненко ни был, он опасен. Но блогер всё равно готовится, он должен что-то показать», — приводит слова Шлеменко ЕН ТВ.
В активе Евгения Ершова четыре победы в восьми поединках по правилам смешанных единоборств.
Александр Емельяненко выиграл 28 поединков и потерпел девять поражений в ММА. Ещё один с его участием завершился вничью. В последнем поединке в декабре прошлого года Емельяненко проиграл раздельным решением судей ещё одному представителю поп-ММА Святославу Коваленко.
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