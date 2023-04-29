Аспиналл: Павлович вообще не промахивался в бою с Блэйдсом

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, прокомментировал победу россиянина Сергея Павловича над Кёртисом Блэйдсом.

Бой Павловича и Блэйдса возглавил турнир UFC Fight Night 222 и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Таким образом, Павлович вышел на серию из шести досрочных побед.

«Павлович в этом бою вообще не промахивался. Практически все его удары дошли до цели. Безусловно, для Блэйдса это был плохой вечер. Его план на бой, как мне показалось, не сработал вообще. Иногда бывает так, что всё складывается не в твою пользу. Видимо, это был тот самый случай. Павлович чисто попадал каждым своим ударом», — сказал Аспиналл в подкасте Майкла Биспинга.