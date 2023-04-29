Коди Гарбрандт сразится с Марио Баутистой в главном бою на UFC Fight Night в августе

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт проведёт бой с соотечественником бойцом смешанных единоборств Марио Баутистой на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 19 августа в Лас-Вегасе.
Как сообщает MMA Fighting, поединок станет главным боем карда.
На счету 31-летнего Гарбрандта (рост 170 см) 13 побед и пять поражений в UFC. В десяти выигранных поединках Коди одерживал победу досрочно. 29-летний Баутиста (рост 175 см) провёл 14 поединков в промоушене, в 12 из которых одержал победы (в десяти случаях досрочно).
На данный момент Баутиста имеет серию из четырёх побед. Серия Гарбрандта существенно скромнее — лишь одна победа. В марте он одержал уверенную победу единогласным решением судей над Тревином Джонсом на турнире UFC 285 и закрыл серию из двух поражений.
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