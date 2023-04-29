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Аспиналл: Павлович два раза снимался с поединка со мной, но в будущем мы подерёмся

Аспиналл: Павлович два раза снимался с поединка со мной, но в будущем мы подерёмся
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Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал, что россиянин Сергей Павлович дважды снимался с поединка с ним.

«Мне дважды назначали бой с Павловичем, так что я многое знаю о нём. Оба раза он снимался с поединка со мной, но я не хочу сказать, что он меня боится или ещё что-то в этом роде. Павлович очень хорош. Он был хорош ещё несколько лет назад, а сейчас он хорош и подавно. Сто процентов, мы с ним подерёмся в будущем», — сказал Аспиналл в подкасте Майкла Биспинга.

Сергей Павлович в своём последнем поединке выиграл нокаутом в первом раунде у Кёртиса Блэйдса. Россиянин выиграл последние шесть боёв в UFC, все нокаутом в первом раунде.

Всего у Павловича 18 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.

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