«Что происходит?» Чейл Соннен раскритиковал UFC за организацию боя Уиттакер — Дю Плесси

Двукратный претендент на титул UFC американец Чейл Соннен раскритиковал промоушен за организацию поединка в среднем весе (до 84 кг) между австралийцем Робертом Уиттакером и южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси. Бой состоится на турнире UFC 290.
«Ещё не поздно отказаться от решения? Что происходит? Он не должен был организовываться. Адесанья заявил, что ни с кем не будет драться, пока не встретится с Дю Плесси. И ему всё равно, победит ли его Уиттакер. UFC знает об этом?» – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Роберту Уиттакеру 32 года. Боец является бывшим чемпионом промоушена. В своём последнем бою на UFC Fight Night 209 в сентябре Уиттакер победил единогласным решением итальянца Марвина Веттори.
Дрикусу Дю Плесси 29 лет. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в 2020 году. В марте на UFC 285 южноафриканец победил техническим нокаутом американского ветерана Дерека Брансона.
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