Тренер Уайлдера отреагировал на новость о переговорах с Джошуа

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), подтвердил новость о том, что его подопечный ведёт переговоры о поединке с британцем Энтони Джошуа (25-3, 22 KO). Бой может состояться в конце 2023 года.
«Деонтей в ударе и тренируется. Переговоры идут по плану, Джошуа устраивает распределение гонорара… Не секрет, что он и Деонтей договариваются.
Да, есть слухи о декабре. Впереди ещё много времени, и мы будем работать над определёнными вещами», – сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.
Деонтею Уайлдеру 37 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, американец нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, закрыв второе поражение от Тайсона Фьюри.
- 29 апреля 2023
-
18:59
-
18:23
-
17:47
-
17:20
-
15:53
-
15:43
-
15:30
-
15:16
-
14:37
-
14:14
-
13:51
-
13:27
-
11:59
-
11:51
-
11:41
-
10:56
-
10:39
-
09:56
-
09:46
-
00:40
- 28 апреля 2023
-
23:54
-
22:58
-
22:20
-
21:21
-
20:52
-
20:11
-
19:34
-
19:09
-
18:38
-
17:23
-
16:59
-
16:54
-
16:08
-
15:40
-
14:52