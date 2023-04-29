Тренер Уайлдера отреагировал на новость о переговорах с Джошуа

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), подтвердил новость о том, что его подопечный ведёт переговоры о поединке с британцем Энтони Джошуа (25-3, 22 KO). Бой может состояться в конце 2023 года.

«Деонтей в ударе и тренируется. Переговоры идут по плану, Джошуа устраивает распределение гонорара… Не секрет, что он и Деонтей договариваются.

Да, есть слухи о декабре. Впереди ещё много времени, и мы будем работать над определёнными вещами», – сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.

Деонтею Уайлдеру 37 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, американец нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, закрыв второе поражение от Тайсона Фьюри.