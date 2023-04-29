Дауд Стхански заявил о желании провести поединок с Иваном Штырковым

Кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов прокомментировал победу над Михаилом Колобеговым в рамках турнира RCC Hard в Екатеринбурге, а также назвал приоритетного соперника.
«Когда боец проводит дебют в кулачке, то он раскрывается по-новому. Миша молодец, он свою работу сделал отлично. У меня ничего не получилось из того, что заготавливали. Выдёргивать хотел на себя, смотрели все Мишины бои, где он идёт вперёд и выкидывает одиночные и двойные. Сейчас всё было по-другому, Миша работал вторым номером, шёл назад и делал широкие удары из-под ног. Он свою работу хотел сделать, я — свою. Доволен результатом, но не работой, которую проделал в ринге. Не получилось того, что хотел.
Для меня приоритет — это RCC. И мне интересно подраться с Ваней Штырковым как по боксу, так и по кулачке. Но в кулачке интереснее. И второй вариант — это Серёга Кратос. Я на 90% уверен, что он выиграет. Вот с ним бы было интересно подраться. Вызов я не бросаю, но интерес проявляю. Ваня более интересен, как более известный боец», – сказал Кельбиханов после выступления.
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