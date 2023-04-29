Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Кратос победил Фролича единогласным решением судей

Сергей Кратос победил Фролича единогласным решением судей
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Сергей «Кратос» Калинин одержал победу над американцем Кристианом Фроличем. Бой являлся главным событием турнира по кулачным боям от промоушена RCC, проходящего в Екатеринбурге.

Победу единогласным судейским решением одержал Сергей Кратос. Эта победа стала для Кратоса четвёртой в профессиональной карьере. На его счету шесть боёв, в которых он потерпел два поражения.

Напомним, в соглавном поединке турнира Михаил «Баррера» Колобегов сразился в рамах полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) с Даудом «Стхански» Кельбихановым. Победу в этом поединке единогласным судейским решением одержал Дауд «Стхански» Кельбиханов, для которого прошедшее выступление стало 12-м в карьере.

Материалы по теме
Дауд Стхански заявил о желании провести поединок с Иваном Штырковым

Лучшие моменты боя Сергей Кратос — Кристиан Фролич:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023