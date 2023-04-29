«Это невероятно — сделать свою работу после трёх поражений». Экс-чемпион UFC — об Адесанье

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Люк Рокхолд оценил выступление действующего обладателя титула новозеландца Исраэля Адесаньи в реванше с бразильцем Алексом Перейрой. Бой состоялся в начале апреля на турнире UFC 287.
Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс, нанеся Перейре первое поражение в сильнейшей организации мира.
«Это невероятно. Ментальная способность выйти в клетку после трёх поражений [от Перейры, два из которых в кикбоксинге] и сделать свою работу. Исраэль отдал всё. Он выдержал удары, выманил Перейру на себя и попал. Честь и хвала Исраэлю, у меня нет к нему ничего, кроме уважения. Мне нравится, как дерётся этот парень, он невероятен, настоящий чемпион», – сказал Рокхолд в интервью Just Scrap Radio.
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