«Так нельзя драться!» Отец Теофимо Лопеса раскритиковал команду Гарсии за бой с Дэвисом

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего объединённого чемпиона мира Теофимо Лопеса, раскритиковал команду Райана Гарсии за его выступление в поединке с Джервонтой Дэвисом.
Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.
«Худший бой Райана. И знаете, что поражает? В его углу никто не увидел, что он делает не так. Его команда не помогла ему. Весь бой Райан допускал ошибки. Так нельзя драться с левшой! Вам необходимо держаться подальше от левой руки соперника, тогда как Гарсия всё делал наоборот.
Я слушал его угол между раундами. «У тебя хорошо получается. Продолжай в том же духе». Ему никто не давал советов. Его наставник был похож на тренера по мотивации», – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
- 29 апреля 2023
-
23:52
-
23:37
-
22:55
-
22:31
-
21:23
-
21:22
-
21:14
-
19:29
-
18:59
-
18:23
-
17:47
-
17:20
-
15:53
-
15:43
-
15:30
-
15:16
-
14:37
-
14:14
-
13:51
-
13:27
-
11:59
-
11:51
-
11:41
-
10:56
-
10:39
-
09:56
-
09:46
-
00:40
- 28 апреля 2023
-
23:54
-
22:58
-
22:20
-
21:21
-
20:52
-
20:11
-
19:34