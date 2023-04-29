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«Так нельзя драться!» Отец Теофимо Лопеса раскритиковал команду Гарсии за бой с Дэвисом

«Так нельзя драться!» Отец Теофимо Лопеса раскритиковал команду Гарсии за бой с Дэвисом
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Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего объединённого чемпиона мира Теофимо Лопеса, раскритиковал команду Райана Гарсии за его выступление в поединке с Джервонтой Дэвисом.

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Худший бой Райана. И знаете, что поражает? В его углу никто не увидел, что он делает не так. Его команда не помогла ему. Весь бой Райан допускал ошибки. Так нельзя драться с левшой! Вам необходимо держаться подальше от левой руки соперника, тогда как Гарсия всё делал наоборот.

Я слушал его угол между раундами. «У тебя хорошо получается. Продолжай в том же духе». Ему никто не давал советов. Его наставник был похож на тренера по мотивации», – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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