Экс-чемпион: Шакур Стивенсон — единственный, кто способен побить Дэвиса в лёгком весе

Бывший чемпион мира Барри Макгиган прокомментировал результат поединка между звёздными американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO). Бой состоялся 23 апреля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Людей, считающих, что Гарсия сдался, просто никогда не били. Любой, кто дрался на высоком уровне, знает, что от удара, который нанёс Джервонта Дэвис, практически невозможно защититься. Короткий удар слева пришёлся на грудную клетку, в ту часть, где нет защиты. Я специализировался на этом. Вам потребуется три минуты, чтобы восстановиться от такого удара.

Дэвис уничтожает всех в лёгком весе. Я бы не дал шансов на победу Дэвину Хэйни и Василию Ломаченко. Возможно, Шакур Стивенсон справился бы с ним. Не думаю, что видел в этих весах парня с такой силой, как у Дэвиса», – сказал Макгиган в интервью Mirror.