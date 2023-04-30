Олексейчук проиграл Борральо в соглавном бою турнира UFC Fight Night 223

В ночь на 30 апреля в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В соглавном бою бразилец Кайо Борральо одержал победу над представителем Польши Михалом Олексейчуком.

Бой завершился во втором раунде после удушающего приёма бразильца. Для Борральо эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.

В главном событии турнира представитель Китая Ядонг Сонг встречается с американцем Рики Симоном.

Напомним, в рамках предварительного карда российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева дебютировала в UFC, одержав победу над представительницей Швейцарии Штефани Эггер. Бой завершился в первом раунде после того, как россиянка применила болевой приём.