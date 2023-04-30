Ядонг Сонг нокаутировал Рики Симона в главном бою UFC Fight Night 223

В ночь на 30 апреля в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В главном бою китаец Ядонг Сонг одержал победу над представителем США Рики Симоном. Бой проходил в рамках легчайшей весовой категории.

Встреча закончилась после технического нокаута в пятом раунде. Тем самым, это стало шестой победой для Сонга в его карьере в UFC. Симон потерпел своё четвёртое поражение в организации.

Напомним, в рамках предварительного карда российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева дебютировала в UFC, одержав победу над представительницей Швейцарии Штефани Эггер. Бой завершился в первом раунде после того, как россиянка применила болевой приём.

В соглавном бою бразилец Кайо Борральо одержал победу над представителем Польши Михалом Олексейчуком.