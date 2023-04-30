Ядонг Сонг получил бонус за лучшее выступление вечера

В ночь на 30 апреля в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В главном бою китаец Ядонг Сонг одержал победу над представителем США Рики Симоном. Бой проходил в рамках легчайшей весовой категории.

Бонусы за лучшие выступления вечера в размере $ 50 тыс. получили следующие бойцы: Ядонг Сонг за победу техническим нокаутом в пятом раунде в противостоянии с Рики Симоном; бразилец Родолфо Виейра за победу удушающим приёмом во втором раунде над представителем США Коди Брандэйджем; бразилец Кайо Борральо за победу удушающим приёмом во втором раунде в бою с поляком Михаилом Олексейчуком; американец Маркус Макги, победивший своего соотечественника Джорни Ньюсона также удушающим приёмом во втором раунде.