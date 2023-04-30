Уиттакер: я просил у UFC бой с Дю Плесси, готовлюсь разобрать его на части

Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер высказался о предстоящем претендентском поединке с Дрикусом Дю Плесси.

«Я взволнован, так как наконец получил соперника. Я просил UFC, чтобы мне дали бой с Дю Плесси в июле. Теперь я официально погружаюсь в лагерь. Я в отличной форме, не недооцениваю Дрикуса. Он универсален, у него выносливость. Если недооценить его, то он может уничтожить. И эту ошибку совершили многие. Но я считаю, что лучше как боец. Я умею делать всё то же, что и он, но лучше. Плюс мой арсенал шире. Я готовлюсь к войне, к 15 минутам рубки. Разберу его на части», — приводит слова Уиттакера MMA News.

Бой Уиттакера с Дю Плесси состоится на турнире UFC 290 в июле.