Стерлинг: думал, всем плевать на мой бой с Сехудо

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке с экс-обладателем чемпионских поясов промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо.
Бой возглавит турнир UFC 288, который пройдёт в ночь на 7 мая.
«Жду боя с нетерпением. Думал сначала, что всем фанатам плевать, но вижу, что это интересно. Они считают, что это хорошая проверка и я готов подтвердить свои слова делом. Такие бои заставляют меня вкладывать.
Вообще, когда я впервые увидел контракт на бой, то подумал, что это шутка, потому что Сехудо долго отсутствовал. Я в себе уверен. Генри сидел на диване на протяжении трёх лет, и не знаю, тренировался он или только снимал смешные видеоролики. Не уверен, что он будет тем же, что и три года назад», — цитирует Стерлинга MMAJunkie.
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