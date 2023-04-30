Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор провёл битву взглядов с Майком Перри на турнире лиги кулачных боёв BKFC 41

Конор Макгрегор провёл битву взглядов с Майком Перри на турнире лиги кулачных боёв BKFC 41
Комментарии

В ночь на 30 апреля состоялся очередной турнир лиги кулачных боёв BKFC 41, в рамках которого прошёл поединок между Майком Перри и экс-чемпионом UFC в средней весовой категории Люком Рокхолдом.

Майк Перри одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. После поединка на ринг вышел ирландский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и поздравил Майка Перри с победой, а также провёл с ним дуэль взглядов.

Фото: BKFC 41

Фото: BKFC 41

Макгрегор не исключил, что в будущем может попробовать себя в кулачных боях.

Конор Макгрегор свой последний поединок провёл в июле 2021 года и проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. Следующий бой ирландец должен провести с Майклом Чендлером.

Материалы по теме
«Безумие, я никогда не видел такого». О’Мэлли заподозрил Макгрегора в употреблении допинга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023