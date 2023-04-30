Ядонг бросил вызов Шону О’Мэлли и Марлону Вере после победы над Рики Симоном

Китайский боец смешанных единоборств, восьмой номер легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонг заявил, что хотел бы подраться с Шоном О’Мэлли или Марлоном Верой в следующем поединке.

В главном событии турнира UFC Fight Night 223, который прошёл в ночь на 30 апреля в Лас-Вегасе, Сонг Ядонг выиграл техническим нокаутом у Рики Симона в пятом раунде.

«В следующий раз я хочу подраться с кем-нибудь из топ-5 дивизиона. Для этого веса у меня очень тяжёлые руки и хорошая защита от тейкдаунов. Шон О’Мэлли или Марлон Вера, если ты не согласен с результатами нашего первого боя, то погнали!» — сказал Сонг Ядонг после боя.

Всего в активе Сонг Ядонга 17 побед и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.