«Я всё ещё лучше. Цифры не лгут, 3:1». Алекс Перейра обратился к Адесанье

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра обратился к действующего чемпиону дивизиона Исраэлю Адесанье.

В последнем очном поединке бойцов, который состоялся на турнире UFC 287 в Майами, Адесанья отправил Перейру в нокаут и вернул титул чемпиона UFC. До этого, в ноябре прошлого года, бразилец выиграл техническим нокаутом у Адесаньи. Также бойцы дважды встречались в соревнованиях по кикбоксингу, и оба раза победа осталась за Перейрой.

«Мы оба лучшие, но я всё ещё лучше. Цифры не лгут, 3:1», — написал Алекс Перейра в социальных сетях и приложил видео с концовками всех четырёх поединков.

После того как Перейра проиграл Адесанье и утратил титул чемпиона, он объявил о том, что переходит в полутяжёлый вес.