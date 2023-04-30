Джастин Гэтжи: бой с Порье? Я бы лучше подрался за титул с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи признался, что хотел бы в следующем бою встретиться с действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.
Ранее сообщалось, что Гэтжи свой следующий бой проведёт с Дастином Порье.
«Хочу ли я драться с Порье? Я бы лучше подрался за титул с Махачевым», — сказал Гэтжи в интервью Даниэлю Кормье.
Джастин Гэтжи в своём последнем поединке выиграл решением большинства судей у Рафаэля Физиева. До этого он проиграл экс-чемпиону UFC в лёгком весе Чарльзу Оливейре.
Ислам Махачев в последнем поединке выиграл единогласным решением судей у Алекса Волкановски и защитил титул чемпиона. Ожидается, что россиянин свой следующий поединок проведёт на турнире UFC 294 в Абу-Даби, который должен пройти в октябре. Там его соперником может стать победитель боя Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш.
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