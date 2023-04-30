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Первый тренер Перейры: Алекс был прогнившим изнутри из-за злоупотребления алкоголем

Первый тренер Перейры: Алекс был прогнившим изнутри из-за злоупотребления алкоголем
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Тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры Белокуа Вера рассказал, какие у него были первые впечатления от работы с бразильским бойцом.

«Я давил на него, ударил в живот, и он упал. Я подумал: «Чёрт возьми, он слабак. Неужели я зря трачу на него время?» Через несколько секунд он поднялся на ноги, и в его глазах были слёзы. Я понял, что он был воином. Просто изнутри он был весь прогнившим из-за злоупотребления алкоголем. Он был буквально пропитан этим. Было нелегко превратить его в того, кем он сейчас является», — приводит слова тренера MMA Fighting.

Алекс Перейра провёл девять поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал семь побед и потерпел два поражения.

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