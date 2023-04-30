Гвоздик заявил о желании провести бой с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал о своём возвращении в профессиональный бокс.

«В 2019 году я подумал, что это хорошее время попробовать себя в чём-то другом, кроме бокса. Открыть собственный бизнес. Но отсутствие опыта и ситуация в стране поставили крест на моих планах. Я не понимал, что делать, и получил приглашение от Канело стать одним из его спарринг-партнёров на бой с Биволом. Я провёл с ним лагерь, был в целом доволен своим выступлением, и автоматически возникла идея вернуться. Мне предстоит ещё многого добиться в боксе.

Я хочу стать двукратным чемпионом мира и получить возможность сразиться с лучшими в дивизионе — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым», — приводит слова Гвоздика Bad Left Hook.