Стерлинг рассказал, кого считает величайшим бойцом в истории легчайшего веса UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг заявил, что считает экс-обладателя пояса Доминика Круза величайшим бойцом в истории дивизиона.
«Для меня величайший в легчайшем весе всё ещё Доминик Круз, если говорить о статистике. Однако если я побью его рекорд, то будет нешуточный спор на эту тему. Пусть на этот вопрос лучше отвечают фанаты. Я чувствую себя комфортно, будучи тем, кто я есть. Здорово, что меня вообще обсуждают в этом вопросе», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.
Алджамейн Стерлинг одержал 22 победы в 25 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В следующем бою он встретится с Генри Сехудо, экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях.
В активе Доминика Круза 24 победы в 28 боях в ММА.
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