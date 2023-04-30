Стерлинг рассказал, кого считает величайшим бойцом в истории легчайшего веса UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг заявил, что считает экс-обладателя пояса Доминика Круза величайшим бойцом в истории дивизиона.

«Для меня величайший в легчайшем весе всё ещё Доминик Круз, если говорить о статистике. Однако если я побью его рекорд, то будет нешуточный спор на эту тему. Пусть на этот вопрос лучше отвечают фанаты. Я чувствую себя комфортно, будучи тем, кто я есть. Здорово, что меня вообще обсуждают в этом вопросе», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.

Алджамейн Стерлинг одержал 22 победы в 25 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В следующем бою он встретится с Генри Сехудо, экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях.

В активе Доминика Круза 24 победы в 28 боях в ММА.