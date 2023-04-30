Гилберт Бёрнс рассказал, как Белал Мухаммад изменился после тренировок с Хабибом

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусреднем весе UFC, рассказал как изменился Белал Мухаммад после тренировок под руководством экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«У Белала был тренер по борьбе, и они много занимались, но я всё равно думаю, что Мухаммад стал лучше с Нурмагомедовым. Честно говоря, Белал стал более уверенным в себе после того, как поработал с Хабибом. Когда работаешь с Хабибом и его ребятами, то растёшь и сам. Нурмагомедов — очень техничен, опытен, наверняка он научил Белала разным крутым штукам. Но главное — Мухаммад стал увереннее благодаря Хабибу», — цитирует Бёрнса All Star.
Бой Белала Мухаммада и Гилберта Бёрнса станет соглавным событием на турнире UFC 288, который состоится в ночь на 7 мая.
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