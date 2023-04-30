Стерлинг: когда Хабиб ушёл из спорта, он стал намного критичнее и неуважительнее

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг критично высказался о своём сопернике Генри Сехудо, сравнив его со звёздным россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не хочу создавать конфликт, но Сехудо много болтает. Он сидел в стороне и всех критиковал, причём делал это без уважения, как Хабиб.

Когда Хабиб ушёл из спорта, он стал намного более критичным, и не сказать, чтобы это было скромно и уважительно. Не знаю, делал ли он это намеренно или просто не заметил, что это произошло», – приводит слова Стерлинга издание MMA Fighting.

Напомним, поединок Стерлинга и Сехудо состоится 7 мая в Нью-Джерси (США) и возглавит номерной турнир UFC 290.

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