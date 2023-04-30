«Не видел, чтобы он делал это». Абсолютный чемпион дал совет Ломаченко перед боем с Хэйни

Бывший абсолютный чемпион мира, американец Антонио Тарвер высказался об ожидаемом поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и другим американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).
«Непростая задача для Ломаченко. У него есть интересные движения, но я не видел, чтобы он забивал своих соперников. Бокс на касание, конечно, крут, но ему придётся устроить драку. Все говорят, что у Хэйни нет удара, но я хотел бы увидеть этот поединок», – сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни также в октябре защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
- 30 апреля 2023
-
21:49
-
21:01
-
19:55
-
19:36
-
19:30
-
18:51
-
18:03
-
17:29
-
16:55
-
15:23
-
15:07
-
14:54
-
14:25
-
14:17
-
13:50
-
12:54
-
12:13
-
11:47
-
11:19
-
10:44
-
09:59
-
09:19
-
07:06
-
06:30
-
05:14
-
04:46
-
04:28
-
01:10
-
00:59
-
00:53
-
00:46
- 29 апреля 2023
-
23:52
-
23:37
-
22:55
-
22:31