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«Не видел, чтобы он делал это». Абсолютный чемпион дал совет Ломаченко перед боем с Хэйни

«Не видел, чтобы он делал это». Абсолютный чемпион дал совет Ломаченко перед боем с Хэйни
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Бывший абсолютный чемпион мира, американец Антонио Тарвер высказался об ожидаемом поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и другим американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Непростая задача для Ломаченко. У него есть интересные движения, но я не видел, чтобы он забивал своих соперников. Бокс на касание, конечно, крут, но ему придётся устроить драку. Все говорят, что у Хэйни нет удара, но я хотел бы увидеть этот поединок», – сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни также в октябре защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

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