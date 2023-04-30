Тони Беллью: Усик – единственный боец, которого Фьюри никогда не сломает

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью, в прошлом встречавшийся в ринге с действующим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком, считает, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри не сможет психологически сломать украинца.
«Я считаю, что Тайсона легче победить сейчас, хотя на это способна всего пара бойцов, и одним из них является Александр Усик. Не нужно заблуждаться, Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире, но я и вправду считаю, что он может проиграть Усику.
Он всегда ломает своих соперников ментально. Но единственный, кого он никогда не сломает – это Усик. Тайсон Фьюри превратился из неудобного, скользкого и быстрого бойца в агрессивного ударника, переносящего вес на переднюю ногу и работающего контратаками. И это играет на руку Усику», – сказал Беллью в подкасте Footy Accumulators.
- 30 апреля 2023
-
23:12
-
22:52
-
21:49
-
21:01
-
19:55
-
19:36
-
19:30
-
18:51
-
18:03
-
17:29
-
16:55
-
15:23
-
15:07
-
14:54
-
14:25
-
14:17
-
13:50
-
12:54
-
12:13
-
11:47
-
11:19
-
10:44
-
09:59
-
09:19
-
07:06
-
06:30
-
05:14
-
04:46
-
04:28
-
01:10
-
00:59
-
00:53
-
00:46
- 29 апреля 2023
-
23:52
-
23:37