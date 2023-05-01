«Мама не разрешает». Исмаилов объяснил, почему не готов выступать в боях на голых кулаках

Именитый российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о своём отношении к поединкам на голых кулаках. В частности, боец объяснил, почему ему претит выступление в таком виде единоборств.
«Я не выскочу на кулачный бой. Мне мама не разрешает. Знаете, когда со двора кричишь: «Мама не пускает?» Вот такая ситуация. Мне и смотреть это тяжело.
Дауд Стхански против Колобегова – это нормально. Технически поиграли, обыграть попытались друг друга и при этом не хотят пропустить. А вот так идти и разбивать себе лица, чтобы порадовать публику… Это не моя тема. Я не порадовался. Мне грустно сейчас, неприятно», – приводит слова Исмаилова издание «Спорт-экспресс».
В своём последнем бою, состоявшемся в марте в Екатеринбурге и прошедшем по правилам профессионального бокса, Исмаилов победил соотечественника Ивана Штыркова.
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