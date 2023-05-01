Двукратный претендент на титул чемпиона мира Пётр Петров объявил о завершении карьеры

Двукратный претендент на титул чемпиона мира, российский ветеран Пётр Петров (42-8-2, 23 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.
На минувших выходных в Мадриде (Испания) россиянин досрочно уступил в четвёртом раунде местному бойцу Джону Фернандесу.
«Я хочу сказать вам, что до того, как выйти на этот бой, я уже принял решение завершить карьеру вне зависимости от результата. Выиграл бы я этот бой или проиграл, это должен был быть мой последний поединок. Нет лучшего варианта уйти на пенсию, чем в Мадриде, где я живу с 1999 года. Это мой дом», – написал Петров в социальных сетях.
Пётр Петров дебютировал на профессиональном ринге в 2000 году и впоследствии дважды боролся за мировые титулы – в сентябре 2011-го он проиграл нокаутом аргентинцу Маркосу Майдане, а в апреле 2017-го уступил по очкам британцу Терри Флэнагану.
- 1 мая 2023
-
01:24
-
00:58
-
00:47
- 30 апреля 2023
-
23:12
-
22:52
-
21:49
-
21:01
-
19:55
-
19:36
-
19:30
-
18:51
-
18:03
-
17:29
-
16:55
-
15:23
-
15:07
-
14:54
-
14:25
-
14:17
-
13:50
-
12:54
-
12:13
-
11:47
-
11:19
-
10:44
-
09:59
-
09:19
-
07:06
-
06:30
-
05:14
-
04:46
-
04:28
-
01:10
-
00:59
-
00:53