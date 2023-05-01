Двукратный претендент на титул чемпиона мира Пётр Петров объявил о завершении карьеры

Двукратный претендент на титул чемпиона мира, российский ветеран Пётр Петров (42-8-2, 23 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.

На минувших выходных в Мадриде (Испания) россиянин досрочно уступил в четвёртом раунде местному бойцу Джону Фернандесу.

«Я хочу сказать вам, что до того, как выйти на этот бой, я уже принял решение завершить карьеру вне зависимости от результата. Выиграл бы я этот бой или проиграл, это должен был быть мой последний поединок. Нет лучшего варианта уйти на пенсию, чем в Мадриде, где я живу с 1999 года. Это мой дом», – написал Петров в социальных сетях.

Пётр Петров дебютировал на профессиональном ринге в 2000 году и впоследствии дважды боролся за мировые титулы – в сентябре 2011-го он проиграл нокаутом аргентинцу Маркосу Майдане, а в апреле 2017-го уступил по очкам британцу Терри Флэнагану.