Промоутер Усика рассказал, хочет ли Александр вернуться к бою с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, рассказал, хочет ли Александр вернуться к бою с Тайсоном Фьюри.

«Готовы ли мы вернуться к переговорам с Фьюри? Да, однозначно да!.. Это, если хотите, наш план на этот год. Это именно то, о чём мы и думаем. И мы бы могли провести поединок с Фьюри раньше, но обязаны соблюдать правила WBA и дать бой Дюбуа. Готов ли я заявить, что договориться о поединке с Тайсоном будет плёвым делом? Нет, точно нет. Это сложно. Это нереально сложно.

Пообещать могу только одно. С нашей стороны никаких задержек не будет. Как вы и сами знаете, команда Усика была и будет именно той стороной, с которой проще всего иметь дело, проще всего договориться. Тяжело ли вести дела с Фьюри? Я вам так скажу. Тяжело вести дела не только с ним, но и со всей его командой. В том числе и с его юристом, и с его промоутером. Поэтому я и говорю, что всё очень сложно», — приводит слова промоутера vRINGe.com.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий