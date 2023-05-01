Стерлинг встретился с Сехудо в преддверии их боя друг с другом

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, где показал, как встретился с соотечественником Генри Сехудо. Диалог проходил в дружеской манере. Оба бойца пожали друг другу руку.

«Я увидел своего оппонента в отеле», — подписал видео Стерлинг.

Напомним, Стерлинг и Сехудо проведут поединок на турнире по смешанным единоборствам UFC 288, который состоится в ночь с 6 на 7 мая мск.

Напомним, в своём последнем бою, который прошёл на UFC 280, Стерлинг техническим нокаутом во втором раунде победил соотечественника Ти Джея Диллашоу. Сехудо не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 досрочно остановил Доминика Круза.

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