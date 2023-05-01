«Вот и всё». Артур Бетербиев показал архивное фото с чемпионата мира 2009 года

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал участников мужского чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), а также вспомнил, как сам принимал участие в первенстве 2009 года.

«Я помню свой победный чемпионат мира в Милане в 2009 году. Путь был непростым, эти чувства и воспоминания очень сложно описать словами. Когда в финале поднимают руку — это непередаваемое ощущение радости, гордости и понимания, что «вот и всё».

Всем, кто сейчас в Ташкенте, я желаю силы. Силы проявить характер, не сломаться и показать всё, на что вы способны. Быть среди сильнейших боксёров уже большая честь. Быть лучшим среди сильнейших боксёров – огромный труд.

Болельщики, а вы поддержите спортсменов добрым словом — им сейчас нужна ваша поддержка», — написал Бетербиев.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Мужской чемпионат мира проходит с 1 по 14 мая.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои: