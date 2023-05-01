Пётр Ян: сейчас я наступил на тёмную полосу препятствий

Боец клуба «Архангел Михаил» и четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мыслями по поводу возвращения в октагон.
«Сейчас я наступил на тёмную полосу препятствий, но, чтобы научиться плавать, нужно плавать. Поэтому мне нужно больше работать, чтобы вернуться», — приводит слова Яна телеграм-канал RCC: MMA & Boxing.
Напомним, Ян в последнем поединке встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.
Таким образом, Пётр потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту:
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