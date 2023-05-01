Чед Мендес завершил карьеру. Он трижды дрался за пояс UFC
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулёгком весе Чед Мендес принял решение завершить карьеру. Сейчас Мендесу 38 лет. Он трижды дрался за пояс UFC.
«Мне не нужно больше заниматься всем этим. Да, это весело, но у меня есть свои интересы. У меня крепкая семья, которая любит меня, а также другие дела, в которые я вкладываю сердце и душу, чтобы добиться успеха», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.
После ухода из UFC Мендес выступал в боях на голых кулаках. В ночь на 30 апреля мск Чед провёл поединок с Эдди Альваресом на BKFC 41, проиграв ему раздельным решением судей.
В общей сложности Мендес провёл в ММА 23 боя, в которых одержал 18 побед и потерпел пять поражений.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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