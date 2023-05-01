Глава One Championship сделал категоричное заявление о переговорах с Нганну о контракте

Президент промоушена One Championship Чатри Ситйодтонг заявил, что переговоры с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну успехом не завершились.

«Я встречался с Фрэнсисом, и мы разговаривали почти три часа. После долгих размышлений мы решили не предлагать ему контракт. Фрэнсис – хороший парень и настоящий чемпион. Желаю ему дальнейших успехов и счастья. Но, в конце концов, я не чувствовал, что мы с ним полностью согласны в нефинансовых вопросах. Ничего личного. Это просто отсутствие единой позиции», — приводит слова Ситйодтонга South China Morning Post.

В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем самым освободив чемпионский титул в тяжёлом весе.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: