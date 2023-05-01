Мокаев встретился с Андерсоном Силвой и Жоржем Сен-Пьером

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с прославленными ветеранами ММА Андерсоном Силвой и Жоржем Сен-Пьером.
«С легендами», — написал Мокаев.
Фото: Из личного архива Мухаммада Мокаева
В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму. Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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